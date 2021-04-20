احدث الأخبار

1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية
المنطقة الشرقية
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا
محليات
 “موهبة” و”الألكسو” يطلقان منصة إلكترونية ومقياس علمي لاكتشاف الموهوبين العرب
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تستعد لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن الكريم الأول من نوعه خلال شهر رمضان المبارك
منطقة المدينة المنورة
 القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم
منطقة مكة المكرمة
 أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا
منطقة المدينة المنورة
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.
أبرز المواد
 جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
منطقة الباحة
 “تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة
منطقة القصيم
 أكثر من 341 ألف مستفيد من مراكز تأكد في القصيم
منطقة القصيم
 في اتصال مع الرئيس الصيني .. ولي العهد : المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي
أبرز المواد
 الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية

1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية

المنطقة الشرقية
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا

محليات
“موهبة” و”الألكسو” يطلقان منصة إلكترونية ومقياس علمي لاكتشاف الموهوبين العرب

“موهبة” و”الألكسو” يطلقان منصة إلكترونية ومقياس علمي لاكتشاف الموهوبين العرب

أبرز المواد
جامعة “المؤسس” تستعد لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن الكريم الأول من نوعه خلال شهر رمضان المبارك

جامعة “المؤسس” تستعد لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن الكريم الأول من نوعه خلال شهر رمضان المبارك

منطقة المدينة المنورة

1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية

1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=974769
المناطق - واس

يواصل المئات من المتطوعين السعوديين، جهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لأفراد المجتمع كافة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حزمة من البرامج التوعوية والمبادرات التطوعية والمشاركات الخيرية .
وأسهمت ثمان مبادرات أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التطوع، في خدمة الجوانب الإنسانية والاجتماعية أبرزها العمل على إقامة نقاط الفرز البصري، وتنظيم الدخول إلى المساجد والجوامع لأداء الصلاة، والحفاظ على سلامة المتسوقين من خلال مبادرة “معنا ضد الوباء”، والتوعية بمخاطر السرعة تحت عنوان “قرارك يحدد مصيرك”.
وقام المتطوعون في أول أسبوع من شهر رمضان بتوزيع العديد من السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن مبادرة “عطاؤنا برمضان”، مع تقديم خدمات اسعافية تتمركز بالواجهة البحرية لمرتادي كورنيش الخبر، للمحافظة على سلامتهم بأوقات الذروة تحت عنوان”نقاط إسعافية”، كما قاموا بزيارة أفراد المجتمع بمواقعهم الترفيهية لتعريفهم بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي ونظام التطوع فيها بعنوان “كن معنا بالتطوع”.
ونفذ المتطوعون حملة تنظيف في مدينة رأس تنورة، تحت شعار “رحيمة أجمل”، وأخرى شملت فناء الجوامع الكبيرة بمدينة الدمام بعد صلاة التراويح تزامنا مع يوم البيئة الإقليمي بعنوان “مدينتنا أجمل”، حيث تسعى الهيئة من خلال تلك المبادرات تفعيل البرامج التطوعية وتطويرها ودعمها بالمتطوعين والمتطوعات في جميع الفعاليات المجتمعية المتنوعة وإبراز التطوع لتحقيق رؤية المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عثمان الغامدي، أن عدد المتطوعين بلغ في أول أسبوع من الشهر المبارك 210 متطوعين ومتطوعات، أنجزوا 1400 ساعة عمل، نفذت في العديد من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وبعض المواقع الحيوية مثل الواجهة البحرية في محافظة الخبر، مبيناً أن الفرق الإسعافية تعمل يوميا خلال شهر رمضان المبارك، بمساندة فرق إسعافية تطوعية راجلة، وفرق توعوية لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم النصائح للمرتادين، مشيرا إلى أن هذه الفرق تعمل بمعدل (4) ساعات يومياً، من الساعة 9 مساءً حتى 1 صباحاً، وفي نهاية الأسبوع بمعدل (5) ساعات من التاسعة مساء حتى الثانية صباحاً.

روابط ذات صلة

“أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات

“أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات
أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو العالمية للامتثال المهني في الجودة

أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو العالمية للامتثال المهني في الجودة
بلدية وسط الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي تدار من قبل عمالة أجنبية

بلدية وسط الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي تدار من قبل عمالة أجنبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*