1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية

المناطق - واس

يواصل المئات من المتطوعين السعوديين، جهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لأفراد المجتمع كافة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حزمة من البرامج التوعوية والمبادرات التطوعية والمشاركات الخيرية .

وأسهمت ثمان مبادرات أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التطوع، في خدمة الجوانب الإنسانية والاجتماعية أبرزها العمل على إقامة نقاط الفرز البصري، وتنظيم الدخول إلى المساجد والجوامع لأداء الصلاة، والحفاظ على سلامة المتسوقين من خلال مبادرة “معنا ضد الوباء”، والتوعية بمخاطر السرعة تحت عنوان “قرارك يحدد مصيرك”.

وقام المتطوعون في أول أسبوع من شهر رمضان بتوزيع العديد من السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن مبادرة “عطاؤنا برمضان”، مع تقديم خدمات اسعافية تتمركز بالواجهة البحرية لمرتادي كورنيش الخبر، للمحافظة على سلامتهم بأوقات الذروة تحت عنوان”نقاط إسعافية”، كما قاموا بزيارة أفراد المجتمع بمواقعهم الترفيهية لتعريفهم بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي ونظام التطوع فيها بعنوان “كن معنا بالتطوع”.

ونفذ المتطوعون حملة تنظيف في مدينة رأس تنورة، تحت شعار “رحيمة أجمل”، وأخرى شملت فناء الجوامع الكبيرة بمدينة الدمام بعد صلاة التراويح تزامنا مع يوم البيئة الإقليمي بعنوان “مدينتنا أجمل”، حيث تسعى الهيئة من خلال تلك المبادرات تفعيل البرامج التطوعية وتطويرها ودعمها بالمتطوعين والمتطوعات في جميع الفعاليات المجتمعية المتنوعة وإبراز التطوع لتحقيق رؤية المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عثمان الغامدي، أن عدد المتطوعين بلغ في أول أسبوع من الشهر المبارك 210 متطوعين ومتطوعات، أنجزوا 1400 ساعة عمل، نفذت في العديد من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وبعض المواقع الحيوية مثل الواجهة البحرية في محافظة الخبر، مبيناً أن الفرق الإسعافية تعمل يوميا خلال شهر رمضان المبارك، بمساندة فرق إسعافية تطوعية راجلة، وفرق توعوية لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم النصائح للمرتادين، مشيرا إلى أن هذه الفرق تعمل بمعدل (4) ساعات يومياً، من الساعة 9 مساءً حتى 1 صباحاً، وفي نهاية الأسبوع بمعدل (5) ساعات من التاسعة مساء حتى الثانية صباحاً.