احدث الأخبار

386 فائزاً في مسابقة حملة (الصلاة نور) بتعليم عنيزة
منطقة القصيم
 1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية
المنطقة الشرقية
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا
محليات
 “موهبة” و”الألكسو” يطلقان منصة إلكترونية ومقياس علمي لاكتشاف الموهوبين العرب
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تستعد لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن الكريم الأول من نوعه خلال شهر رمضان المبارك
منطقة المدينة المنورة
 القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم
منطقة مكة المكرمة
 أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا
منطقة المدينة المنورة
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.
أبرز المواد
 جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
منطقة الباحة
 “تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة
منطقة القصيم
 أكثر من 341 ألف مستفيد من مراكز تأكد في القصيم
منطقة القصيم
 في اتصال مع الرئيس الصيني .. ولي العهد : المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي
أبرز المواد
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

386 فائزاً في مسابقة حملة (الصلاة نور) بتعليم عنيزة

386 فائزاً في مسابقة حملة (الصلاة نور) بتعليم عنيزة

منطقة القصيم
1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية

1400 ساعة عمل حقّقها متطوعو الهلال الأحمر بالشرقية

المنطقة الشرقية
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا

محليات
“موهبة” و”الألكسو” يطلقان منصة إلكترونية ومقياس علمي لاكتشاف الموهوبين العرب

“موهبة” و”الألكسو” يطلقان منصة إلكترونية ومقياس علمي لاكتشاف الموهوبين العرب

أبرز المواد

386 فائزاً في مسابقة حملة (الصلاة نور) بتعليم عنيزة

386 فائزاً في مسابقة حملة (الصلاة نور) بتعليم عنيزة
http://almnatiq.net/?p=974772
المناطق / عنيزة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة (الصلاة نور) التي نظمتها الإدارة -عن بُعد- وذلك ضمن فعاليات حملة (الصلاة نور) التي تأتي في إطار التعاون بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدف ترسيخ مكانة الصلاة وفضلها وضرورة المحافظة على أدائها.

وهنأ مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد الحربي جميع الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه المسابقات تتيح الفرصة لمزيد من التعلم حول الركن الثاني من أركان الإسلام – الصلاة- باعتبارها الصلة بين العبد وربه، وما يحققه الالتزام بأدائها من خير للإنسان في حياته ومعاده، ودورها في إعداد الفرد الصالح لدينه ولوطنه ومجتمعه.

ووجه الحربي شكره لشركاء الإدارة جمعية البر الخيرية بعنيزة (خير) وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعنيزة (هاد) على رعايتهم لجوائز المسابقة إذ يأتي ذلك ضمن شراكتهم المجتمعية الفاعلة مع التعليم. كما قدم شكره لكل المدارس التي قامت بتفعيل المسابقة ولأسر الطلاب على تشجيعهم وتحفيزهم لأبنائهم للمشاركة في المسابقة مما كان له الأثر الكبير في الاستفادة من أهدافها ومضامينها.

هذا وبلغ عدد الفائزين في المسابقة 386 طالبا وطالبة من مجموع 984 مشاركاً ومشاركة.

روابط ذات صلة

“تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة

“تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة
أكثر من 341 ألف مستفيد من مراكز تأكد في القصيم

أكثر من 341 ألف مستفيد من مراكز تأكد في القصيم
أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*