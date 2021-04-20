386 فائزاً في مسابقة حملة (الصلاة نور) بتعليم عنيزة

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة (الصلاة نور) التي نظمتها الإدارة -عن بُعد- وذلك ضمن فعاليات حملة (الصلاة نور) التي تأتي في إطار التعاون بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدف ترسيخ مكانة الصلاة وفضلها وضرورة المحافظة على أدائها.

وهنأ مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد الحربي جميع الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه المسابقات تتيح الفرصة لمزيد من التعلم حول الركن الثاني من أركان الإسلام – الصلاة- باعتبارها الصلة بين العبد وربه، وما يحققه الالتزام بأدائها من خير للإنسان في حياته ومعاده، ودورها في إعداد الفرد الصالح لدينه ولوطنه ومجتمعه.

ووجه الحربي شكره لشركاء الإدارة جمعية البر الخيرية بعنيزة (خير) وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعنيزة (هاد) على رعايتهم لجوائز المسابقة إذ يأتي ذلك ضمن شراكتهم المجتمعية الفاعلة مع التعليم. كما قدم شكره لكل المدارس التي قامت بتفعيل المسابقة ولأسر الطلاب على تشجيعهم وتحفيزهم لأبنائهم للمشاركة في المسابقة مما كان له الأثر الكبير في الاستفادة من أهدافها ومضامينها.

هذا وبلغ عدد الفائزين في المسابقة 386 طالبا وطالبة من مجموع 984 مشاركاً ومشاركة.