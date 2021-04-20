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وزير الخارجية يستقبل وزيري الخارجية والدفاع في جمهورية اليونان

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http://almnatiq.net/?p=974783
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، ومعالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية اليونان نيكولاوس بانايوتوبولوس.
وفي بداية الاستقبال وقع سموه ووزير الخارجية اليوناني على اتفاقية بين البلدين الصديقين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بحضور معالي وزير الدفاع اليوناني.
عقب ذلك عقد سموه مع الوزيرين جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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