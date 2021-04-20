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أمين عسير يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسؤوليات بالطرق

أمين عسير يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسؤوليات بالطرق

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أمين عسير يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسؤوليات بالطرق

أمين عسير يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسؤوليات بالطرق
http://almnatiq.net/?p=974792
المناطق - عسير

عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اجتماعاً بمقر الامانة مع المدير العام لفرع وزارة النقل المكلف بالمنطقة المهندس محمد القحطاني وذلك لمناقشة اتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان والنقل، بحضور وكلاء الأمانة ومدراء العموم والمعنيين بفرع وزارة النقل.

وتم التطرق لمسؤوليات الجهتين وفق الاتفاقيات التي تحدد مسؤوليات الجهتين واشرافها على الطرق وفق موقعها من النطاق العمراني لمدن ومحافظات المنطقة وتوضيحها على الخرائط وموقعها من حدود النطاق العمراني لكل مدينة ومحافظة وقرية.

واتفق الطرفان على إطلاع الجانبين على نتائج الحصر والتأكد من حالة الطرق ومكوناتها، والاطلاع على التقارير الهندسية المتعلقة بالسلامة إضافة إلى الرسومات التنفيذية للإنشاءات والطرق.

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