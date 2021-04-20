المملكة تواصل عطاءات الخير عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الإسلامية في المالديف

المنلطق - الرياض

تواصل المملكة عطاءات الخير بشهر رمضان المبارك حيث دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند اليوم برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442في المالديف.

وفي التفاصيل، جرت مراسم التدشين تحت رعاية سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في المالديف الأستاذ مترك الدوسري وبحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، وعدد من منسوبي السفارة .

وأوضح السفير السعودي خلال مراسم التدشين أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها دولة المالديف، و ذلك تمشياً مع تعليمات الوزارة واحتراماً للإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومات الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف : ويتمثل المشروع في توزيع سلات غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في مختلف أنحاء دولة المالديف، عن طريق وزارة الشوون الاسلامية بالمالديف، مشيراً إلى أنها سيستفيد منها قرابة ثمانية آلاف شخص موزعة على عدد من الجزر في المالديف.

ورفع سعادة السفير الدوسري الشكر مع خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و وسمو وليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – على عنايتهما بكل ما يخدم المسلمين، كما قدم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على تنفيذ هذا البرنامج في المالديف والدول الأخرى .

وأشار إلى أن هذا البرنامج أدخل الفرح إلى قلوب الأسر المحتاجة وساهم في سدّ احتياجاتها و التخفيف من معاناتها في هذا الشهر الفضيل، مختتماً – تصريحه- بسؤال الله أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر بالمملكة و أن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء على تنفيذ هذا البرنامج و ما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

ومن جانبه شكر الملحق الديني في الهند المشرف العام على تنفيذ البرنامج في المالديف الشيخ بدر بن ناصر غانم العنزي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في المالديف الأستاذ مترك الدوسري على رعايته لتنفيذ البرنامج في المالديف، منوهاً برسالة البرنامج وأهدافه العامة التي تؤكد حرص القيادة على تلمس حاجة المسلمين في الشهر الكريم والوقوف معه لاسيما في ظل جائحة كورونا.