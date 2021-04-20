رئيس غرفة بيشة يزور «السوق الرمضاني»

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زار رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة «صالح الوتيد» مقر السوق الرمضاني، يرافقه نائبيه وعدد من أعضــــاء مجلس الإدارة والأمــــانة العامة، وتجول في أركان الأســـر المنتجة والجهات المشـــاركة وساحات عربات الفود ترك .

وتابع جهود الغرفــة في السوق، مستمعا لشرح مفصّل من نائبة رئيس الغرفــة مديرة الســوق «هياء آل خليفة»، وعضو مجلس إدارة الغرفة وممثل الغرفة في مجـــــلس الغـــرف السعودية «مسفر المساعد».

وبين رئيس الغرفة أن السوق الرمضاني يهدف إلى تنشيط الحــراك الاقتصادي لنفع الأســــر المنتجة وكذلك إتاحة الفرصــة للشباب والشابات على حد سواء للعمل.

وأعلن رئيس الغرفة عن جائزة بمقدار 5000 ريال تمنح لأفضل 3 أسر متميزة في الســوق الرمضاني حسب معايير تشرف عليها اللجــنة المنظمة للسوق بهدف تحسين جودة المنتجات الأسرية المشاركة في السوق، مشيدا بجهود بلـــدية بيشة وبنك التنمية الاجتماعية وجميع المشاركين .