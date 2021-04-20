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مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن ينهي معاناة مولود من انسداد معوي

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مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن ينهي معاناة مولود من انسداد معوي

مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن ينهي معاناة مولود من انسداد معوي
http://almnatiq.net/?p=974804
المناطق_حفر الباطن

تمكن – بفضل الله – الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة مولود من قيء مستمر، مع عدم قدرة على الإخراج؛ حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة وجود انسداد خِلْقي نهاية القولون؛ مما استدعى تدخلاً جراحيًّا عاجلاً لإصلاح الانسداد؛ وقد كُللت العملية بالنجاح، وتم إصلاح الانسداد، واستقرت حالة الطفل وتماثل للشفاء، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

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