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الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تنفذ 1592 جولة رقابية وتغلق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1592 جولة رقابية وتغلق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 1592 جولة رقابية وتغلق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1592 جولة رقابية وتغلق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=974807
المناطق_الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 07/09/1442هـ، 1542 جولة رقابية، و50 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق (12) منشأة مخالفة، وتحرير (108) مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، أمس، 23 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية، داعية الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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