العمل التطوعي وقصص النجاح في صحة الطائف

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أسهمت المشاركات التطوعية في رفع مستوى الوعي لدى العامة من الناس وزيادة مساهماتهم في بناء المجتمع، والحرص على الانتماء للأعمال التطوعية ومشاركة القطاعات المتعددة لتقديم خدماتها للمستفيدين ومساعدة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم.

وبذل المتطوعون منذ بدء جائحة كورونا جهوداً كبيرة في مساندة القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية ، مستفيدين من خبراتهم ومؤهلاتهم وطاقاتهم في تسخير معظم أوقاتهم للأعمال التطوعية التي كان لها الأثر في مكافحة آثار الجائحة والحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع .

وأثبت 6700 متطوع ومتطوعة في صحة الطائف جدارتهم بما قدموه من خدمات جليلة وبصمة واضحة ارتبطت بأعمالهم الإنسانية ومشاركتهم التطوعية جنباً إلى جنب مع الكوادر الصحية سواء في تقديم الخدمات الإسعافية أو التوعوية أو إثراء العمل الطبي ، حيث عملت إدارة الشراكة المجتمعية بصحة الطائف في استقطاب العديد من المتطوعين والمتطوعات للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من القطاع الصحي.

وكشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن عدد المسجلين في برامج التطوع، حيث بلغ الإجمالي 6700 متطوع ومتطوعة، منهم 2236 من النساء بما يشكل نسبة 33% من عدد المنتسبين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن عام 2020 كان حافلا بالبرامج التطوعية في إطار العمل على مساندة جهود القطاعات الصحية لمكافحة جائحة”كورونا” ,حيث كانت ابرز الأعمال التي قامت بها الكوادر التطوعية: العمل في المستشفيات وفقا للتخصص والحاجة, والفرز البصري, وقياس مؤشرات الأداء, والتقصي الوبائي, والسجلات الطبية, و المختبرات, وتوصيل الأدوية, والتمريض, وعيادات الأسنان ,واضطرابات النمو والسلوك, وعيادات تطمّن, والحملات التوعية في المولات والحدائق, والمناطق السياحية, والجوامع, والعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية في المواقع العامة.

وأضاف ” إن إنشاء مركز للتطوع الصحي بالمديرية من اجل إثراء العمل التطوعي ومواصلة الجهود, واستقطاب المزيد من المتطوعين, وتكوين فرق العمل للحالات الطارئة التي تستوجب تواجد المتطوعين ومشاركتهم في الأعمال المختلفة, ومساندة الأعمال في المراكز الصحية والمستشفيات أو المواقع العامة في ظل استمرار “كورونا” .معربا عن شكره وتقديره لكافة المتطوعين والمتطوعات على انخراطهم في أعمال المساندة, مما ساهم في تقديم خدمات نوعية في شتى المجالات..

يذكر أن منصة التطوع الإلكترونية تقوم بجمع بيانات راغبي التطوع بشكل كامل ومفصل للاستعانة بهم في الخدمات التطوعية المختلفة والوصول إلى بياناتهم بشكل سريع ودقيق , مما يمكن المشرف من إنشاء وإدارة الفرص التطوعية في النظام, وإرسال واستقبال طلبات التطوع , ويتيح النظام للمتطوع استلام إشعارات وطلبات التطوع المختلفة والمشاركة بها, وتسجيل جميع مهامه ومشاركاته من خلال النظام.