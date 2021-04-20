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الانتهاء من تطوير مخطط سكني في منطقة القصيم يوفّر أكثر من 4 آلاف أرض

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الانتهاء من تطوير مخطط سكني في منطقة القصيم يوفّر أكثر من 4 آلاف أرض

الانتهاء من تطوير مخطط سكني في منطقة القصيم يوفّر أكثر من 4 آلاف أرض
http://almnatiq.net/?p=974819
المناطق_واس

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مخطط “حاضرة بريدة” السكني الواقع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية من سفلته وتسوية وتصريف للسيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة لتطوير مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة، وإتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق “سكني” بإجراءات سهلة وميسرة.
ويقع مخطط “حاضرة بريدة” شمال شرق مدينة بريدة على مساحة تتجاوز 5.5 مليون متر مربع، ويوفر المخطط 4487 أرضا سكنية بمساحة تصل إلى 500 م2 للقطعة، يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي تطلعات واحتياجات الأسر السعودية؛ لتسهيل تملك المسكن الأول، وزيادة النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
ويتيح موقع وتطبيق برنامج “سكني” للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي ومعرفة مميزاتها استكمالاً لحجزها وتوقيع عقودها إلكترونياً عبر منصة “سكني” من بين 218 مخططاً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومحافظات المملكة، بالدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map?title_field_value=& واختيار المخطط المناسب، وتحديد قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
ويقدم تطبيق “سكني” الجديد لمستفيدي الأراضي السكنية عدداً من الخدمات الإلكترونية؛ لتسهيل بناء أراضيهم، منها “التصاميم الهندسية النموذجية” من خلال توفير أكثر من 30 تصميم تنفيذي يقدمها عدد من المكاتب الهندسية المعتمدة، وكذلك خدمة “المقاول المعتمد” التي توفر قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي خيار “البناء الذاتي”، ضمن جهود “سكني” لتسهيل تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.
وكان برنامج “سكني” أعلن منتصف هذا الشهر عن استفادة 70,120 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها، متجاوزاً بذلك مستهدفه الربعي والمحدد بخدمة 51 ألف أسرة، وذلك خلال ملتقى سكني للربع الأول بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني أكثر من 143 ألف خيار سكني ضمن 97 مشروعاً سكنياً يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس) ضمن خياراته السكنية المتنوعة التي تتضمن “البناء الذاتي” و”الوحدات السكنية تحت الإنشاء” و”الوحدات الجاهزة” و”الأراضي السكنية”، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق “سكني” أو مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والخبر.

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