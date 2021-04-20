أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة “معين الرقمية”

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مكّنت خدمة تبادل المذكرات عبر “منصة معين” الرقمية التي أطلقت بتاريخ 3 / 8 / 1441 هـ, من خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد، وذلك نحو تحقيق الخدمة الأمثل في استخدام الخدمات الرقمية.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الأطراف في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة معين الرقمية، بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعوى برسائل نصية، وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة؛ لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على أطراف الدعوى وممثليهم.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي وفق ما رسمته إستراتيجية ديوان المظالم لتقليص أمد التقاضي، والتحول الرقمي في جميع الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة والجودة العالية.