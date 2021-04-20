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أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”
http://almnatiq.net/?p=974834
المناطق_واس

تواصل أمانة منطقة الجوف تحقيق أهداف مبادرة “الجوف واحة خضراء” ، في موسمها الرابع بزراعة 800 شجرة في الجزيرة الوسطية على طريق الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بمدينة سكاكا.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان أن الأمانة ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل تسعى في خطتها لتشجير كامل الطريق البالغ طوله 23 كيلوا مترا، بالإضافة إلى مواقع عدة مختلفة بمنطقة الجوف، بمشاركة فئات مختلفة من المواطنين والمتطوعين.
يذكر أن مبادرة “الجوف واحة خضراء” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف قبل عامين تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف بحلول العام 2030م، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ليستفيد من خدماتها أكثر 650 ألف شخص بالمنطقة، وقد حصدت المبادرة في عامها الأول الميدالية الذهبية في البرامج والمبادرات المجتمعية على مستوى الوطن العربي ضمن فعاليات جوائز التميز الحكومي والمؤسسي التي أقيمت في نهاية العام 2019م.

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