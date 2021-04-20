استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

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حسبما ذكرت شبكة “ذا أثليتك” الأمريكية في تقرير عاجل لها اليوم الثلاثاء في أعقاب الهجوم الجماهيري الكبير على النادي بسبب مشاركته في دوري السوبر الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يغادر وودوارد منصبه في نهاية العام الجاري رغم تقدمه بالاستقالة.

وكان السير أليكس فيرجسون انتقد قرار مشاركة النادي في دوري السوبر الأوروبي كما عبر لاعبو الفريق برونو فيرنانديز ولوك شو وماركوس راشفورد عن عدم رغبتهم في الأمر.

وانتقد جاري نيفيل قائد يونايتد السابق قرار النادي عبر شبكة “سكاي سبورتس”.

وذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” الإنجليزية أن وودوارد كان يخطط بالفعل الاستقالة من منصبه في نهاية العام الجاري لكن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بسبب دوري السوبر الأوروبي عجلت بقراره.