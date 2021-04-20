احدث الأخبار

استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”
أبرز المواد
 «تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2)
أبرز المواد
 أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة “معين الرقمية”
أبرز المواد
 يستخدم مرة واحدة.. البنك المركزي السعودي يوضح المقصود برمز التحقق
أبرز المواد
 التجارة خلال 24 ساعة تغلق ثلاث منشآت تجارية لارتكابها جريمة التستر وتحيلها للنيابة العامة
أبرز المواد
 الانتهاء من تطوير مخطط سكني في منطقة القصيم يوفّر أكثر من 4 آلاف أرض
أبرز المواد
 ولي العهد ووزير خارجية اليونان يستعرضان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك
أبرز المواد
 العمل التطوعي وقصص النجاح في صحة الطائف
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1592 جولة رقابية وتغلق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن ينهي معاناة مولود من انسداد معوي
أبرز المواد
 رئيس غرفة بيشة يزور «السوق الرمضاني»
منطقة عسير
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

أبرز المواد
أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أبرز المواد
«تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2)

«تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2)

أبرز المواد
أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة “معين الرقمية”

أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة “معين الرقمية”

أبرز المواد

استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد
http://almnatiq.net/?p=974837
المناطق_وكالات

حسبما ذكرت شبكة “ذا أثليتك” الأمريكية في تقرير عاجل لها اليوم الثلاثاء في أعقاب الهجوم الجماهيري الكبير على النادي بسبب مشاركته في دوري السوبر الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يغادر وودوارد منصبه في نهاية العام الجاري رغم تقدمه بالاستقالة.

وكان السير أليكس فيرجسون انتقد قرار مشاركة النادي في دوري السوبر الأوروبي كما عبر لاعبو الفريق برونو فيرنانديز ولوك شو وماركوس راشفورد عن عدم رغبتهم في الأمر.

وانتقد جاري نيفيل قائد يونايتد السابق قرار النادي عبر شبكة “سكاي سبورتس”.

وذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” الإنجليزية أن وودوارد كان يخطط بالفعل الاستقالة من منصبه في نهاية العام الجاري لكن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بسبب دوري السوبر الأوروبي عجلت بقراره.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”
«تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2)

«تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2)
أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة “معين الرقمية”

أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة “معين الرقمية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*