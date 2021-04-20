احدث الأخبار

“200” مستفيدة من الفعاليات الثقافية في دار الضيافة الاجتماعية بالرياض
أبرز المواد
 رمضان في عسير .. القرى تستعيد وهجها وأهازيج الأطفال تنبه الصائمين
أبرز المواد
 استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”
أبرز المواد
 «تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2)
أبرز المواد
 أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة “معين الرقمية”
أبرز المواد
 يستخدم مرة واحدة.. البنك المركزي السعودي يوضح المقصود برمز التحقق
أبرز المواد
 التجارة خلال 24 ساعة تغلق ثلاث منشآت تجارية لارتكابها جريمة التستر وتحيلها للنيابة العامة
أبرز المواد
 الانتهاء من تطوير مخطط سكني في منطقة القصيم يوفّر أكثر من 4 آلاف أرض
أبرز المواد
 ولي العهد ووزير خارجية اليونان يستعرضان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك
أبرز المواد
 العمل التطوعي وقصص النجاح في صحة الطائف
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1592 جولة رقابية وتغلق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

“200” مستفيدة من الفعاليات الثقافية في دار الضيافة الاجتماعية بالرياض

“200” مستفيدة من الفعاليات الثقافية في دار الضيافة الاجتماعية بالرياض

أبرز المواد
رمضان في عسير .. القرى تستعيد وهجها وأهازيج الأطفال تنبه الصائمين

رمضان في عسير .. القرى تستعيد وهجها وأهازيج الأطفال تنبه الصائمين

أبرز المواد
استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

أبرز المواد
أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أبرز المواد

“200” مستفيدة من الفعاليات الثقافية في دار الضيافة الاجتماعية بالرياض

“200” مستفيدة من الفعاليات الثقافية في دار الضيافة الاجتماعية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=974843
المناطق_ الرياض

نظمت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض خلال الشهر الماضي “7” فعاليات ثقافية “محاضرات وعروض مرئية وبرامج اجتماعية وترفيهية” حضرها 200 مستفيدة من فتياتها المشمولات بالرعاية والكادر الوظيفي العامل معهن .

وتعرفت المستفيدات خلال الفعاليات على قواعد الأمن والسلامة في المنزل وبيئة العمل ومهام الأخصائي الاجتماعي ومجالات الخدمة الاجتماعية من المساعدة الى التمكين بالإضافة إلى توضيح عوامل الخطر والوقاية في بعض الظواهر السلبية في المجتمع وكيفية معالجتها والتغلب على آثارها كما اشتملت الفعاليات على بعض الرحلات الترفيهية التي طبقت فيها الإجراءات الإحترازية بالإضافة الى البرامج الاجتماعية الأخرى لإستقبال شهر رمضان المبارك والتعريف بفضله وآدابه.

يُشار الى ان جميع الفعاليات اقيمت بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية ومراكز التدريب وبعض الفرق التطوعية كنتاج للشراكات الإجتماعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام لخدمة مستفيديه في دور الإيواء والكادر العامل معهم .

روابط ذات صلة

رمضان في عسير .. القرى تستعيد وهجها وأهازيج الأطفال تنبه الصائمين

رمضان في عسير .. القرى تستعيد وهجها وأهازيج الأطفال تنبه الصائمين
استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد
أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*