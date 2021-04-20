“200” مستفيدة من الفعاليات الثقافية في دار الضيافة الاجتماعية بالرياض

المناطق_ الرياض

نظمت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض خلال الشهر الماضي “7” فعاليات ثقافية “محاضرات وعروض مرئية وبرامج اجتماعية وترفيهية” حضرها 200 مستفيدة من فتياتها المشمولات بالرعاية والكادر الوظيفي العامل معهن .

وتعرفت المستفيدات خلال الفعاليات على قواعد الأمن والسلامة في المنزل وبيئة العمل ومهام الأخصائي الاجتماعي ومجالات الخدمة الاجتماعية من المساعدة الى التمكين بالإضافة إلى توضيح عوامل الخطر والوقاية في بعض الظواهر السلبية في المجتمع وكيفية معالجتها والتغلب على آثارها كما اشتملت الفعاليات على بعض الرحلات الترفيهية التي طبقت فيها الإجراءات الإحترازية بالإضافة الى البرامج الاجتماعية الأخرى لإستقبال شهر رمضان المبارك والتعريف بفضله وآدابه.

يُشار الى ان جميع الفعاليات اقيمت بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية ومراكز التدريب وبعض الفرق التطوعية كنتاج للشراكات الإجتماعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام لخدمة مستفيديه في دور الإيواء والكادر العامل معهم .