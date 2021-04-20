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مدني جازان يكرم منسوبي التعليم بالمنطقة

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مدني جازان يكرم منسوبي التعليم بالمنطقة

مدني جازان يكرم منسوبي التعليم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=974849
المناطق_جازان

التقى مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بمكتبه بعد ظهر اليوم مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري حيث جرى خلال اللقاء استعراض كافة أوجه التعاون بين الإدارتين وذلك تحقيقاً للشراكة المستمرة وتعزيز الوعي الوقائي في مجال السلامة ورفع مستوى الوعي من الأخطار بالمجمتع التعليمي وتفعيل المبادرات التي تخدم متطلبات السلامة ،كما كرمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان خلال اللقاء منسوبي تعليم منطقة جازان لجهودهم المميزة في تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2021 الذي أقيم تحت شعار (يد تبني ويد تحمي)بالإضافة لتكريم القائمين على مبادرة (وقاية) التوعوية الموجهة للمجتمع التعليمي .

من جانبه أكد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي استمرار هذه الشراكة وتفعيلها بشكل يحقق النتائج المرجوة منها ،مضيفاً أن هذه البادرة التكريمية من الدفاع المدني محل التقدير والاعتزاز لأننا نسعد بالتعاون والتكامل في مجال أعمال السلامة والتوعية لخدمة منسوبي ومنسوبات التعليم ونثمن عالياً الجهود الكبيرة لرجال الدفاع المدني بالمنطقة ومايبذلونه بشكل دائم لنشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي الوقائي لجميع أطياف المجتمع والتضحيات الكبيرة التي يقدمونها لإنجاز مهامهم في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.

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