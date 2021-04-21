أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الثالث لمجلس هيئة تطوير المنطقة

المناطق_واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، ملامح دراسة مشروع تأهيل واحة العيون، التي يجري تنفيذها من قبل أمانة المنطقة بالشراكة مع هيئة التطوير والجهات الحكومية الأخرى ومشاركة القطاع الخاص، التي تتميز بموقعها الإستراتيجي شمال المدينة المنورة، وذلك بهدف إعداد مخطط حضري يجعل المنطقة متنفساً لسكان وزوار المدينة المنورة، ويحافظ على المناطق المرتبطة بتاريخ وتراث المنطقة، وذلك من خلال العمل على تطويرها بما يتناسب مع الطبيعة الزراعية ومتطلبات الاستثمار الاقتصادي والبيئي في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة للعام الجاري 1442هـ – عبر تقنية الاتصال المرئي- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس، ومعالي المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن البيئي من خلال رفع القيمة البيئية للواحة ودعم التجربة الزراعية فيها، وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي الواقعة ضمن خطة التطوير والتأهيل، والعمل على ربط التنمية والنسيج العمراني بشبكة الطرق العامة في المدينة المنورة.

واطّلع سموه وأعضاء مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على مُجمل الأنشطة المسموح بمزاولتها داخل نطاق الواحة، والتي تشمل المنتجعات السياحية، ومزارع النخيل ومشروعات السياحة الطبية والاستشفائية، والمراكز الترفيهية والتجارية، ووحدات التنمية الخاصة، في حين أنه سيمنع المخطط الحضري للمشروع مزاولة الأنشطة التي لا تتناسب مع الطبيعة الزراعية للمنطقة، مثل الورش والمستودعات التي سيتم نقلها لمواقع بديلة مناسبة, كما سيتم إيقاف منح التراخيص للمخططات السكنية في نطاق المشروع، وإيقاف التصريح لإنشاء محطات وقود جديدة في المنطقة المستهدفة بالتطوير.

ويُسهم مشروع واحة العيون في تحسين التصور الافتراضي لتوزيع المباني المقترحة في ضوء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ضمن نطاق المشروع، وإحياء حوالي 4 ملايين متر مربع من مساحة الأراضي الزراعية في المشروع، كما تشمل خطة التطوير استحداث محاور رئيسة للطرق العامة وتحسين محاور الأودية، وإيجاد مسارات بانورامية بطول 17.6 كيلو متر، تتضمن مسارات للسيارات وأخرى للمشاة والدراجات الهوائية ومناطق الجلوس والساحات ومناطق الفعاليات ومواقع عرض المنتجات الزراعية، ومنافذ بيع المنتجات والعناصر الحرفية، فضلاً عن المسطحات الخضراء في نطاق المشروع بعمق 6 أمتار داخل قطاع الأراضي الزراعية، وتحديد مواقع مباني الأنشطة الترفيهية والحدائق العامة والمخططات السكنية المعتمدة، وتحسين شبكة الخدمات العامة المُقدمة لسكان الواحة وزوارها، ورفع مستوى شبكة تصريف مياه الأمطار وتحسين خدمات البنية التحتية بما يُسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله التي تضمنت مشروع الرؤية والتوجّه الإستراتيجي لمنطقة المدينة المنورة الذي يهدف للتعريف بالمنطقة واستعراض مُجمل الأنشطة الاقتصادية وخطط تطوير مؤشرات قياس الأداء الرئيسة للمبادرات الإستراتيجية، واعتمد في نهاية الجلسة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ.