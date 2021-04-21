قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ 26 حملة توعوية وتثقيفية

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نفذ قسم الإعلام والاتصال في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد، مؤخرًا، عددًا من الحملات الإعلامية المجتمعية، والتي نفذها طلاب وطالبات القسم كمشاريع تخرج، في عدد من المجمعات والمقرات في منطقة عسير، بلغ عددها 26 حملة.

وأبان رئيس قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور عوض القرني، أن حملات الطلاب والطالبات هدفت إلى توعية المجتمع حول العديد من المواضيع والظواهر ذات الأهمية وتعزيز الوعي بذلك.

وتفصيلا، قدم طلاب القسم 10 حملات منها، “من مصدرها – لقاح آمن”، و”صحح تجارتك”، و”بالتحدي نواجه كورونا”، وعدة حملات أخرى في مجالات متنوعة.

وفي شطر الطالبات أوضحت مشرفة قسم الإعلام والاتصال الأستاذة نجوى آل شاهر أن الطالبات قدمن 16 حملة إعلامية في مجالات متنوعة، لاقته إلى أن الحملات تميزت بتنوع محتواها، مؤكدة على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع لطلاب وطالبات الإعلام وذلك لضمان سير تعليمهم وتدريبهم بالشكل المطلوب.

كما تناولت أبرز حملات الطالبات موضوعات متنوعة شملت “ملامحها سعودية”، “هوية إعلامي”، “ذلاقة”، “صوم الدوبامين”، “أضواء مرعبة”، “قل لا”، “ابدأها الآن”، “نقلا عن الأرض”، “احسبها صح”، “القرية العالمية”، “همتنا مثل جبل طويق”، “تعايش بسكينة”، “أمم أمثالكم”، “لا فرق بيننا”، “العودة عن بُعد”، “رُدهة ذهنية”.

يذكر أن هذه الحملات التوعوية والتثقيفية الـ 26 التي تم تنفيذها خلال هذا الفصل من قسم الإعلام والاتصال، تأتي امتدادًا لعشرات الحملات التثقيفية والتوعوية التي نفذها القسم خلال السنوات الماضية .