احدث الأخبار

قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ 26 حملة توعوية وتثقيفية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية: إغلاق 23 مسجدا في 7 مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 مدني جازان يكرم منسوبي التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة للتأكد من إجراءات مكافحة كورونا بجامعة الإمام عبدالرحمن
أبرز المواد
 “200” مستفيدة من الفعاليات الثقافية في دار الضيافة الاجتماعية بالرياض
أبرز المواد
 رمضان في عسير .. القرى تستعيد وهجها وأهازيج الأطفال تنبه الصائمين
أبرز المواد
 استقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”
أبرز المواد
 «تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2)
أبرز المواد
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ 26 حملة توعوية وتثقيفية

قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ 26 حملة توعوية وتثقيفية

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
“الصحة” تعلن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة

“الصحة” تعلن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

“الشؤون الإسلامية” تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

أبرز المواد

قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ 26 حملة توعوية وتثقيفية

قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ 26 حملة توعوية وتثقيفية
http://almnatiq.net/?p=974869
المناطق_أبها

نفذ قسم الإعلام والاتصال في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد، مؤخرًا، عددًا من الحملات الإعلامية المجتمعية، والتي نفذها طلاب وطالبات القسم كمشاريع تخرج، في عدد من المجمعات والمقرات في منطقة عسير، بلغ عددها 26 حملة.

وأبان رئيس قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور عوض القرني، أن حملات الطلاب والطالبات هدفت إلى توعية المجتمع حول العديد من المواضيع والظواهر ذات الأهمية وتعزيز الوعي بذلك.

وتفصيلا، قدم طلاب القسم 10 حملات منها، “من مصدرها – لقاح آمن”، و”صحح تجارتك”، و”بالتحدي نواجه كورونا”، وعدة حملات أخرى في مجالات متنوعة.

وفي شطر الطالبات أوضحت مشرفة قسم الإعلام والاتصال الأستاذة نجوى آل شاهر أن الطالبات قدمن 16 حملة إعلامية في مجالات متنوعة، لاقته إلى أن الحملات تميزت بتنوع محتواها، مؤكدة على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع لطلاب وطالبات الإعلام وذلك لضمان سير تعليمهم وتدريبهم بالشكل المطلوب.

كما تناولت أبرز حملات الطالبات موضوعات متنوعة شملت “ملامحها سعودية”، “هوية إعلامي”، “ذلاقة”، “صوم الدوبامين”، “أضواء مرعبة”، “قل لا”، “ابدأها الآن”، “نقلا عن الأرض”، “احسبها صح”، “القرية العالمية”، “همتنا مثل جبل طويق”، “تعايش بسكينة”، “أمم أمثالكم”، “لا فرق بيننا”، “العودة عن بُعد”، “رُدهة ذهنية”.

يذكر أن هذه الحملات التوعوية والتثقيفية الـ 26 التي تم تنفيذها خلال هذا الفصل من قسم الإعلام والاتصال، تأتي امتدادًا لعشرات الحملات التثقيفية والتوعوية التي نفذها القسم خلال السنوات الماضية .

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
“الصحة” تعلن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة

“الصحة” تعلن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة
“الشؤون الإسلامية” تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

“الشؤون الإسلامية” تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*