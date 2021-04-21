النائب العام يلتقي بنظيره الكيني

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التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في قصر المؤتمرات بجدة اليوم، بمعالي النائب العام في جمهورية كينيا نور الدين حاجي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في الشأن العدلي، بالإضافة إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة الكينية والنيابة السعودية.

حضر اللقاء معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبد العزيز