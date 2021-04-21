احدث الأخبار

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي
أبرز المواد
 ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات: القبض على (3) مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”
أبرز المواد
 توفير حافلات مجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام (صور)
أبرز المواد
 حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين للاستفادة من الدعم
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي سفيرة ألمانيا لدى اليمن
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة والإفصاح عن آبارهم
أبرز المواد
 النائب العام يلتقي بنظيره الكيني
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الثالث لمجلس هيئة تطوير المنطقة
أبرز المواد
 قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ 26 حملة توعوية وتثقيفية
أبرز المواد
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام

أبرز المواد
حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي

حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي

أبرز المواد
ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف

ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف

أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

أبرز المواد

السفير آل جابر يلتقي سفيرة ألمانيا لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقي سفيرة ألمانيا لدى اليمن
http://almnatiq.net/?p=974882
المناطق_واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر هولتكيمبر .
وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، بالإضافة إلى أهمية سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر.

روابط ذات صلة

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام
حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي

حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي
ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف

ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*