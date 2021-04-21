احدث الأخبار

“جرير” تعلن تبرعها بمليون ريال عبر “إحسان”
أبرز المواد
 رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي
أبرز المواد
 ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات: القبض على (3) مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”
أبرز المواد
 توفير حافلات مجهزة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام (صور)
أبرز المواد
 حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين للاستفادة من الدعم
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي سفيرة ألمانيا لدى اليمن
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة والإفصاح عن آبارهم
أبرز المواد
 النائب العام يلتقي بنظيره الكيني
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الثالث لمجلس هيئة تطوير المنطقة
أبرز المواد
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

“جرير” تعلن تبرعها بمليون ريال عبر “إحسان”

“جرير” تعلن تبرعها بمليون ريال عبر “إحسان”

أبرز المواد
رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام

أبرز المواد
حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي

حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي

أبرز المواد
ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف

ترقية عميدة كليات البنات بطبرجل الدكتورة مريم العنزي إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الجوف

أبرز المواد

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين للاستفادة من الدعم

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين للاستفادة من الدعم
http://almnatiq.net/?p=974885
المناطق_ الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج للاستفادة من الدعم.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: أنه يمكن إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

– تفاصيل الطلب

– بيانات التابعين

– إضافة التابعين

– ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ، من خلال الرابط التاليhttp://ca.gov.sa.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر أبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

روابط ذات صلة

“جرير” تعلن تبرعها بمليون ريال عبر “إحسان”

“جرير” تعلن تبرعها بمليون ريال عبر “إحسان”
رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام
حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي

حركية تستقطب أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة خلال العام الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*