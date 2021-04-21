نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد بن محمد روزي .

ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الرياضي ومتابعة سمو وزير الرياضة، مؤكداً أهمية الرياضة والرفع من مستويات أندية المنطقة .

من جهته أشاد مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وسمو وزير الرياضة، لأندية المنطقة وشبابها، مؤكداً حرصه على مضاعفة الجهود من أجل أن تتحقق آمال الرياضيين بالمنطقة كافة.