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مكافحة المخدرات: القبض على (3) مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”

مكافحة المخدرات: القبض على (3) مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”

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مكافحة المخدرات: القبض على (3) مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”

مكافحة المخدرات: القبض على (3) مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”
http://almnatiq.net/?p=974895
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (3) مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في (سناب شات)، وضبط بحوزتهم (9) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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