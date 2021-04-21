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رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين تطلق برنامج “فضائل” بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=974908
المناطق - واس:

تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السبت القادم برنامج “فضائل”، والذي يهدف إلى حفظ السور القرآنية التي لها فضل خاص ويبدأ البرنامج بحفظ سورة الكهف خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت إدارة الحلقات القرآنية التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن ابتداء البرنامج من يوم السبت الموافق 12 رمضان لهذا العام إلى يوم الجمعة الموافق 25 رمضان 1442هـ، ويمكن المشاركة في البرنامج كل يوم خلال الأوقات التالية (الفترة الأولى من الساعة 5:15 ص إلى 8:15 ص، والثانية من 12:00 م إلى 3:00 م، والثالثة من 3:00 م إلى 6:00 م، والرابعة من 11:00 م إلى 2:00 ص).

وستمنح شهادات تقديرية بعد اجتياز الاختبار النهائي للمشاركين.

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