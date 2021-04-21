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“الصحة” توصي بهذا الأمر عند التواجد في أماكن مغلقة
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المناطق - الرياض:

شددت وزارة الصحة على جميع الأشخاص الذين يتواجدون في أماكن مغلقة سواء كان ذلك في المنزل أو العمل أو غيرهما، على أهمية الحرص على توفير تهوية جيدة للمكان وذلك منعاً لانتشار العدوى.

وأوضحت الوزارة أن التهوية عامل مهم في تقليل تلوث الهواء، كما أنها عامل رئيس في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأشارت إلى أن دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بفيروس كورونا، أثبتت جميعها حدوث التفشي في الأماكن المغلقة المزدحمة، مثل المكاتب والمطاعم والمنتجعات ومراكز التسوق وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات.

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