مختصان يتوقعان أجواء غير مستقرة خلال اليومين المقبلين

المناطق - الرياض:

توقع خبيران في الأحوال الجوية أن تشهد أجزاء من المملكة حالة طقس غير مستقرة خلال اليومين المقبلين، مع توقعات بحالة ربيعية ممطرة تبدأ يوم غد الخميس وتستمر عدة أيام.

وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن المؤشرات تشير لحالة عدم استقرار على الشمال وخاصة الشمال الغربي تشتد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وتمتد تدريجياً على الوسط والشرق.

وكشف كراني عن نشاط للبناء السحابي متوقع أن يزيد على الأجزاء الجنوبية الغربية ويمتد شمالاً على المرتفعات والمنطقة الغربية، مع مزيد من الغيث.

فيما أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن هناك حالة ربيعية ممطرة متوقعة بدءاً من يوم غد (الخميس) وتستمر عدة أيام، ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف أنه يتوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم، وأقصى غرب منطقة الرياض.