مصر.. حبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ

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أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بحبس 23 متهمًا في حادث قطار مدينة طوخ، الذي وقع الأحد الماضي في محافظة القليوبية المصرية، وأسفر عن وفاة 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين.



وأفادت النيابة العامة المصرية في بيان لها اليوم، أنها توصلت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث، وهو سقوط عدة عربات من قطار “القاهرة – المنصورة” أثناء سيرة أمام قرية “سندنهور” بالقرب من مدينة طوخ، لخروجها من القضبان وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها، مما أدى إلى انقلابها، وسقوط ضحايا ومصابين.