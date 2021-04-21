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فيديو.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث تصادم في عسير

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فيديو.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث تصادم في عسير

فيديو.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث تصادم في عسير
http://almnatiq.net/?p=974937
المناطق - عسير:

توفي شخص وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم أسفل عقبة شعار بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم مساء أمس الثلاثاء، أسفل عقبة شعار، حيث تم توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود 6 إصابات بالموقع وحالة وفاة.

وأوضح أن الإصابات عبارة عن حالتين خطيرتين وحالتين متوسطتين وحالة بسيطة وحالة عولجت في الموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقل جميع الحالات إلى مستشفى محايل العام ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

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