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الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

إغلاق مركزين رياضيين و13 منشأة بالسيح لم يلتزموا بالاشتراطات صحية

إغلاق مركزين رياضيين و13 منشأة بالسيح لم يلتزموا بالاشتراطات صحية

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إغلاق مركزين رياضيين و13 منشأة بالسيح لم يلتزموا بالاشتراطات صحية

إغلاق مركزين رياضيين و13 منشأة بالسيح لم يلتزموا بالاشتراطات صحية
http://almnatiq.net/?p=974940
المناطق - الرياض:

أغلقت بلدية الخرج اليوم، مركزين رياضيين نسائيين في مدينة السيح، بسبب عدم التقيد بالاشتراطات البلدية، و13 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المنظمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشمل ذلك تطبيق الغرامات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وأهابت بلدية الخرج بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح ، وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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