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الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الخارجية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في تشاد

الخارجية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في تشاد

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الخارجية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في تشاد

الخارجية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في تشاد
http://almnatiq.net/?p=974959
المناطق - واس:

تتابع وزارة الخارجية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة.

‎وتعرب عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، وتؤكد على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، وتعبر عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

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