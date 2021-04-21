تعرف على خطوات التسجيل في منصة جدارة

المناطق - الرياض:

يتاح التسجيل في منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية، للمواطنين والمواطنات والتقدم لشغل الوظائف العامة والإدارية التي تعلن عنها الجهات الحكومية في المملكة على مدار العام، حيث يجب التسجيل في المنصة لمن يرغب في شغل الوظائف العامة ثم الانتظار لحين صدور إعلان من إحدى الجهات ثم التقدم بطلب، ولكن أصبحت منصة مسار بديلًا عنها، حيث تتيح العديد من الخدمات التي تفوق ما كانت تتيحه منصة جدارة.

ويمكن التسجيل في جدارة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مسار الإلكترونية.

الانتقال إلى تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد.

تحديد جنس المتقدم ذكر/ أنثى.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.