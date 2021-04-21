جريمة خطف وقـتل فتاة تهز الشارع الكويتي

المناطق - وكالات:

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس (الثلاثاء)، أنه جرى القبض على مواطن، بعد ارتكابه جريمة خطف وقـتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير.

وبينت الوزارة، أن بلاغين وردا إلى غرفة العمليات يفيد الأول بخطف شخص مواطنة بمركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة، والثاني من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وأوأبرزت ضافت أن المتهم أحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعد اعترافه بتسديد طعنة نافذة بالصدر للمجني عليها، أدت إلى وفاتها.

وكشفت مصادر أن المتهم ألقى جـثة المجني عليها، أمام مستشفى العدان، ثم فر هاربًا، وشهد المستشفى بعد الحـادثة حالة من الفوضى، وثقتها بعض مقاطع الفيديو التي تداولها مستخدمون لمواقع التواصل في الكويت.