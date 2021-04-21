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متحدث “الحياة الفطرية” يوضح عقوبة تربية الحيوانات المفترسة ومتى تتضاعف

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متحدث “الحياة الفطرية” يوضح عقوبة تربية الحيوانات المفترسة ومتى تتضاعف

متحدث “الحياة الفطرية” يوضح عقوبة تربية الحيوانات المفترسة ومتى تتضاعف
http://almnatiq.net/?p=974991
المناطق - الرياض:

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، إن عقوبة اقتناء الحيوانات المفترسة، مبيناً أن العقوبة تكون أشد في حال كان الحيوان مهدداً بالانقراض، وذلك على إثر واقعة مقـتل مواطن على يد أسد كان يربيه بمنزله.

وأضاف الفالح أن هناك أمر سام بمنع استيراد المفترسات للأغراض الشخصية والتجارية، مبيناً أن المركز هو الجهة الوحيدة التي تمنح تصاريح اقتناء تلك الحيوانات، وكل الحيوانات المفترسة التي دخلت إلى المملكة أدخلت بطريقة غير نظامية.

وأردف في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة هي الغرامة التي تبدأ من 10 آلاف ريال، لكن إذا كان الكائن مهدداً بالانقراض فتصل العقوبة للسجن 10 سنوات وغرامة بنحو 30 مليون ريال حسب ما تحدده المحكمة.

ولفت إلى أن المراكز المتخصصة التابعة للحياة الفطرية هي الجهة التي تقوم برصد المخالفة، أما الجهة التي تتعامل مع المخالف وتضبطه فهي وزارة الداخلية بعد أن يقوم المركز بإبلاغها.

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