عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السوبر الأوروبي يعلن رسمياً تجميد مشروع البطولة

السوبر الأوروبي يعلن رسمياً تجميد مشروع البطولة

أبرز المواد
كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

أبرز المواد
كيف تؤكد ذاتك؟.. طبيب نفسي يجيب

كيف تؤكد ذاتك؟.. طبيب نفسي يجيب

أبرز المواد
خدمة فُرجت تتيح التحقق من صحة الفواتير عبر بوابة ناجز

خدمة فُرجت تتيح التحقق من صحة الفواتير عبر بوابة ناجز

أبرز المواد

سفرة رمضان تنعش سوق القهوة العربية ومكملاتها في ينبع

سفرة رمضان تنعش سوق القهوة العربية ومكملاتها في ينبع
http://almnatiq.net/?p=975000
المناطق - واس:

تتواصل الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في الوقت الحالي لتلبية الاحتياجات الرمضانية في محافظة ينبع , حيث يكثر الطلب على المحال المتخصصة ببيع القهوة العربية والهيل ومكملاتها الأخرى .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها الميدانية أمس، إقبال المتسوقين في محافظة ينبع على شراء القهوة العربية والهيل خلال شهر رمضان المبارك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع،وتتفاوت أسعار القهوة حسب النوع والجودة مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق .

وأكد عدد من المتسوقين في المحال التي تحتضن البن أن سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على القهوة لأنها تعد من الأساسيات على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على توفيرها وخاصة لكبار السن الذين يحتسونها مع الإفطار.

وذكر عدد من البائعين أن هناك زيادة في الإقبال على شراء هذه المنتجات في شهر رمضان لأنها واحدة من أهم مكونات السفرة الرمضانية وكونها جزءاً أساسيا في الضيافة بشكل عام.

روابط ذات صلة

السوبر الأوروبي يعلن رسمياً تجميد مشروع البطولة

السوبر الأوروبي يعلن رسمياً تجميد مشروع البطولة
كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة
كيف تؤكد ذاتك؟.. طبيب نفسي يجيب

كيف تؤكد ذاتك؟.. طبيب نفسي يجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*