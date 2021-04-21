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السودان يدعو الأطراف التشادية إلى التهدئة ووقف الاقتتال

السودان يدعو الأطراف التشادية إلى التهدئة ووقف الاقتتال
http://almnatiq.net/?p=975004
المناطق - وكالات:

دعا السودان اليوم الثلاثاء كافة الاطراف التشادية للتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن امن واستقرار تشاد وسلامة مواطنيها.

واكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي “ان السودان يتابع بقلق بالغ تطورات الاحداث الجارية في الشقيقة تشاد والصراع المحتدم بين القوات الحكومية وقوات المعارضة على السلطة” واكد البيان حرص الحكومة السودانية على استتباب الامن والاستقرار في الجارة تشاد وفي الاقليم.

وكانت قيادة الجيش التشادي قد اعلنت في وقت سابق اليوم مقتل الرئيس ادريس ديبي متأثرا باصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة.

وقالت القيادة في بيان لها ان مجلسا عسكريا قد تشكل لتولي السلطة في البلاد بقيادة ابن ديبي الجنرال محمد الذي يقود الحرس الرئاسي.

وجاء مقتل ديبي غداة اعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة بعد ان حكم ديبي تشاد منذ 30 عاما.

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