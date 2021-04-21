كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية عن توفر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للمواطنين (الرجال والنساء) وفق المسميات والشروط الموضحة أدناه.
– وظائف أكاديمية :
- الهندسة الصناعية
- التصميم الداخلي
- إدارة الأعمال
- التسويق الدولي
- المالية
- وسائط متعددة جرافيكس
- وسائط متعددة حركي
- علوم الحاسب الآلي
- تقنية المعلومات
- نظم معلومات إدارية
– الشروط:
حاصل على الماجستير والدكتوراه
خبرة لا تقل عن 5 سنوات
إتقان اللغة الإنجليزية
– وظائف إدارية وفنية :
مدير الموارد البشرية
مدير مالي
أخصائي علاقات عامة
فني حاسب آلي
فني شبكات
مشرف أمن
مشرف الموارد البشرية
محاسب
مصمم إعلانات
مبرمج حاسب آلي
مطور ويب
مشرف استقبال
– الشروط:
خبرة لا تقل عن 3 سنوات
إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة
– ترسل السيرة الذاتية مع خطاب طلب توظيف إلى ( [email protected] ) مع ضرورة كتابة الوظيفة والتخصص المطلوب في خانة العنوان .
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