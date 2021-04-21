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كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

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كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

كلية جدة العالمية تطرح وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=975014
المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية عن توفر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للمواطنين (الرجال والنساء) وفق المسميات والشروط الموضحة أدناه.

– وظائف أكاديمية :  

  1. الهندسة الصناعية
  2. التصميم الداخلي
  3. إدارة الأعمال
  4. التسويق الدولي
  5. المالية
  6. وسائط متعددة جرافيكس
  7. وسائط متعددة حركي
  8. علوم الحاسب الآلي
  9. تقنية المعلومات
  10. نظم معلومات إدارية

– الشروط:

حاصل على الماجستير والدكتوراه
خبرة لا تقل عن 5 سنوات
إتقان اللغة الإنجليزية
– وظائف إدارية وفنية :
مدير الموارد البشرية
مدير مالي
أخصائي علاقات عامة
فني حاسب آلي
فني شبكات
مشرف أمن
مشرف الموارد البشرية
محاسب
مصمم إعلانات
مبرمج حاسب آلي
مطور ويب
مشرف استقبال
– الشروط:
خبرة لا تقل عن 3 سنوات
إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة
– ترسل السيرة الذاتية مع خطاب طلب توظيف إلى ( [email protected] ) مع ضرورة كتابة الوظيفة والتخصص المطلوب في خانة العنوان .

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