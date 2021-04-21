رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً, وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.