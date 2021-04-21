عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص

رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص

أبرز المواد
أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان

أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان

أبرز المواد
“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

أبرز المواد
لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية

لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية

أبرز المواد

رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص

رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص
http://almnatiq.net/?p=975029
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً, وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

روابط ذات صلة

أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان

أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان
“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص
لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية

لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*