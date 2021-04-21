عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

أبرز المواد
رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص

رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص

أبرز المواد
أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان

أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان

أبرز المواد
“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

أبرز المواد

المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية
http://almnatiq.net/?p=975032
المناطق - واس:

حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066.‏

ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد معاليه، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

روابط ذات صلة

رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص

رياح نشطة وسحب رعدية على العلا والعيص
أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان

أطعمة ومشروبات ينصح بتجنبها في رمضان
“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

“هدف” يوفر خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*