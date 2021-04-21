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هل هناك علاقة بين ممارسة الرياضة والإصابة بكورونا ؟

هل هناك علاقة بين ممارسة الرياضة والإصابة بكورونا ؟
http://almnatiq.net/?p=975035
المناطق - الرياض:

أوضحت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يقلل من فرص الوفاة بسبب الأمراض المعدية مثل كوفيد-19 بأكثر من الثلث، كما يخفض احتمال الإصابة بالفيروس بنسبة 31 في المئة.

ولفتت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “غلاسكو كالدونيان” الأسكتلندية، أن ممارسة الرياضة لـ30 دقيقة يومياً أو 150 دقيقة أسبوعياً، من شأنه أن يقوي جهاز المناعة.

وتشمل الأنشطة الرياضية التي أوصى بها العلماء، المشي والجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات، وفق سكاي نيوز عربية”.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن ممارسة الرياضة، يجعل اللقاحات الواقية من كوفيد-19، أكثر فعالية بنسبة 40 في المئة.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال أستاذ ديناميكيات السلوك الصحي في جامعة “غلاسكو كالدونيان”، سيباستيان شاستين، إن النشاط البدني “يقوي خط الدفاع الأول لجهاز المناعة البشري، وتحديدا الخلايا المناعية والأجسام المضادة”.

يذكر أن الدراسة شملت مراجعة 16698 بحثاً عالمياً يتعلق بالأوبئة، نشرت بين يناير 1980 وأبريل 2020، وشارك فيها علماء بارزون في مجال المناعة والأوبئة.

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