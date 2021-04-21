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الغذاء والدواء تُعرف بالطرق الصحيحة لحفظ الطعام

الغذاء والدواء تُعرف بالطرق الصحيحة لحفظ الطعام
http://almnatiq.net/?p=975041
المناطق - الرياض:

نصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم ترك الطعام المطهو لأكثر من ساعتين في جو الغرفة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”: أن ترك الطعام المطهو في جو الغرفة لأكثر من ساعتين يؤثر سلبًا عليه بوصوله إلى منطقة الخطر.

وأوصت الغذاء والدواء بحفظ الطعام المطهو في درجة أكثر من 60 درجة مئوية.

وأضافت الغذاء والدواء أن درجة الحرارة المناسبة للتخزين في الثلاجة ‏4 درجات مئوية للتبريد أو أقل و 18 درجة مئوية للتجميد.

‏وقالت الغذاء والدواء إن درجة الحرارة التي تتراوح ما بين ‏60 و 40 درجة مئوية ‏يمكن للبكتريا من خلالها ‏التكاثر بسرعة ‏والتأثير سلباً على الطعام.

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