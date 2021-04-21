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إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك

إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك
http://almnatiq.net/?p=975044
المناطق - واس:

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك لعام 1442هـ، وذلك في مقر مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية برئاسة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرس كإبراهيم ملانوفيتش، ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية سلافيتسا غورانتشيتش.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن المسلمين في البوسنة اعتادوا في كل عام هذا الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مبيناً أن التفطير لهذا العام ونظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا سيكون على هيئة سلال غذائية متكاملة يبلغ عددها 3000 سلة غذائية توفر ما يقرب من أربعين ألف وجبة إفطار صائم.

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