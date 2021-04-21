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تعيين نجل إدريس ديبي رئيسا لـ تشاد

تعيين نجل إدريس ديبي رئيسا لـ تشاد
http://almnatiq.net/?p=975045
المناطق - وكالات:

جرى تعيين الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تأسس الثلاثاء، وسيتولى مهام رئيس الجمهورية عقب وفاة والده رئيس تشاد إدريس ديبي.

والجنرال محمد إدريس ديبي، هو ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة لدى التشاديين بالحرس الرئاسي، ويبلغ 37 عامًا وسيكون بذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة في تشاد، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وجرى تعيينه الثلاثاء بموجب مرسوم 14 جنرالا آخرين قريبين جدا من والده الراحل في المجلس الانتقالي، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتقال لمدة 18 شهرا حتى إجراء انتخابات حرة وديمقراطية.

وأكد المجلس العسكري في تشاد، الأربعاء، أنه سيواصل العمل على مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مقتل الرئيس ديبي، مؤكدًا على أنه سيتم الالتزام بالمواثيق الدولية، ومشددًا على أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وجدد المجلس الدعوة للحوار بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد، والاستمرار في العمل على مكافحة الإرهاب.

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