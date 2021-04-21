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تدشين معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

تدشين معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

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تدشين معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

تدشين معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=975051
المناطق - واس:

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، معرض القرآن الكريم، وذلك في مقر المعرض بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام .

وأكد أن فكرة المعرض تجسد اهتمام المملكة بالقرآن الكريم، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة كتاب الله، مثل التطبيقات الإلكترونية والباركود تسهيلًا وتيسيراً على المستفيدين ، مؤكداً أن نهج المملكة منذ عهد المغفور له -بإذن الله- جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يعتنون بكتاب الله وكل ما يخصه من تفسير وترجمة .

يذكر أن المعرض متاح في التوسعة السعودية الثالثة طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة ١٢مساءً وحتى الساعة ٢ صباحاً، حيث يتم استقبال الزائرين ثم التأكد من الإجراءات الاحترازية بعدها يتم إدخالهم إلى المعرض الذي يحتوي على ترجمة معاني القرآن و إحصائيات من القرآن، كذلك إحصاءات المقرأة وحقيبة الزائر الرقمية وكلمات عن القرآن، كذلك قسم كسوة الكعبة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق مصحف الحرمين، ومن ثم يتم توديعهم بالهدايا التذكارية .

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