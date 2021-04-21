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“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمنًا” في بلجرشي

“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمنًا” في بلجرشي

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“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمنًا” في بلجرشي

“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمنًا” في بلجرشي
http://almnatiq.net/?p=975054
المناطق - الباحة:

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بلجرشي مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنًا”، والتي أطلق أعمالها بمنطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

و نشرت الهيئة مضامين الحملة عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الأسواق والميادين العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بمناطق المملكة بعنوان “رب اجعل هذا البلد آمنًا”، وشعار (فكرٌ آمن .. لوطنٍ آمن) لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.

وتهدف إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

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