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كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز

كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز

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كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز

كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز
http://almnatiq.net/?p=975058
المناطق - واس:

تنظم كلية الطب بجامعة المجمعة ممثلة بوحدة التعليم الطبي التابعة لوكالة الكلية للشؤون السريرية الأحد القادم ملتقى ” رحلة طبيب الامتياز ” بمشاركة نخبة من المتحدثين في مختلف التخصصات الطبية ، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساءً .

ويهدف الملتقى الذي سيقام ” عن بعد ” مساعدة أطباء الامتياز في كيفية تحديد و اختيار التخصص الطبي المناسب، وشرح آليات قبول برامج الزمالات الطبية وبرامج الدراسات العليا الداخلية والخارجية، كما سيتطرق الملتقى لحاجة سوق العمل في التحصصات المختلفة، وعلى الفرص الوظيفية الصحية في المستقبل، وتنمية بعض المهارات الشخصية مثل كتابة السير الذاتية وغيرها .

وأوضح رئيس وحدة التعليم الطبي الدكتور عبدالملك البكر أن الملتقى سيكون من خلال برنامج ميكروسوفت تيمز ويمكن للراغبين بالتسجيل الدخول على الرابط https://cutt.us/cPTpu ، مؤكداً اهتمام الجامعة بأبنائها الخريجين والحرص لتهيئتهم لبناء مستقبلهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

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