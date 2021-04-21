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أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م

أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م

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أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م

أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م
http://almnatiq.net/?p=975062
المناطق - جازان - فضه عطيف:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على تقرير الربع الأول السنوي من العام 2021م حول مشاريع ومنتجات الإسكان بالمنطقة، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام شؤون الإسكان لمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي.

واستعرض السهيمي شرحاً مفصلاً عن ما احتواه التقرير من مشاريع ومنتجات سكنية بالمنطقة والتي تجاوز عددها (7,850) منتجًا متنوعًا خلال الربع الأول من العام 2021م، وتشمل كافة المنتجات السكنية من فلل الوزارة والبيع على الخارطة والأراضي والوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي، وتمثل مختلف برامج ومبادرات، منوهاً بتوجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

في السياق نفسه، أشاد سمو أمير منطقة جازان بما تقدمه شؤون الإسكان بالمنطقة من جهود في سبيل توفير الحلول السكنية بمختلف منتجاتها وبرامجها المتنوعة، في المنطقة وفي المملكة عامةً في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بالمواطن بما يتوافق مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة.

كما أعرب مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير منطقة جازان على الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الإسكان بالمنطقة والتي انعكست بشكل إيجابي على تحقيق المستهدفات.

وقال السهيمي “إن ماوصلنا إليه اليوم من مكتسبات ومنجزات هي تجسيداً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله وذلك لتقديم خدمات متنوعة تشمل كافة المستفيدين بجودة عالية ويسر وسهولة لتحقيق متطلباتهم من خلال تنوع الخيارات المطروحة من المشاريع المنفذة والمتاحة بالمنطقة”.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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