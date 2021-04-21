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أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من ربع مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري

أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من ربع مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري
http://almnatiq.net/?p=975070

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية خلال الربع الأول من هذا العام 2021م، والتي تأتي امتدادا لجهود الأمانة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة والمساهمة في تنمية المنطقة عبر اشراك القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والقطاع الخاص، بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات وتنويعها.

وذكر الصفيان أن الأمانة وقعت مجموعة من العقود الاستثمارية بأنشطة متعددة بإجمالي قيمة تجاوزت 269 مليون ريال والتي ستساهم في دعم مشاريع الأمانة المتنوعة والمساهمة في استمرارية مسيرة النهضة التنموية التي تعيشها المنطقة.

وأبان أن المشاريع والمبادرات الاستثمارية ستساهم في إحداث نقلة نوعية لدعم الجهود السياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية، كما ستساهم هذه المبادرات في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية.

وأشارإلى أن الأمانة وقعت عقود استثمارية خلال عام 2020 بإجمالي أكثر من 330 مليون ريال، مبينًا أن الأمانة بصدد الإعلان عن إطلاق أول شركة استثمارية لها.

ودعا وكيل الأمين لشؤون البلديات محمد الصفيان في ختام تصريحه عموم المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق (فرص) للهواتف الذكية بكل شفافية وسهولة.

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