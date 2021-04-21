احدث الأخبار

إغلاق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من ربع مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري
أبرز المواد
 أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م
أبرز المواد
 كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز
أبرز المواد
 “تطوير المباني” تحقق تقدماً لمشروعاتها في شهر أبريل
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمنًا” في بلجرشي
أبرز المواد
 تدشين معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك
أبرز المواد
 تعيين نجل إدريس ديبي رئيسا لـ تشاد
أبرز المواد
 الغذاء والدواء تُعرف بالطرق الصحيحة لحفظ الطعام
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 66.26 دولار للبرميل
أبرز المواد
 هل هناك علاقة بين ممارسة الرياضة والإصابة بكورونا ؟
أبرز المواد
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

إغلاق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

إغلاق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

أبرز المواد
أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من ربع مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري

أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من ربع مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري

أبرز المواد
أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م

أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م

أبرز المواد
كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز

كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز

أبرز المواد

إغلاق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

إغلاق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=975072
المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، 1550 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

هذا وتواصل الأمانة تطبيق أعمال مبادرة ” ممتثل” والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك عن عدة طرق من أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعَت كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من ربع مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري

أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من ربع مليار ريال في الربع الأول للعام الجاري
أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م

أمير جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م
كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز

كلية طب المجمعة تنظم ملتقى رحلة طبيب الامتياز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*