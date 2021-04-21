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متخصص: “إنترنت الأشياء” يحقق عائدات ضخمة والتجربة في المملكة محفزة

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متخصص: “إنترنت الأشياء” يحقق عائدات ضخمة والتجربة في المملكة محفزة

متخصص: “إنترنت الأشياء” يحقق عائدات ضخمة والتجربة في المملكة محفزة
http://almnatiq.net/?p=975081
المناطق - الشرقية:

أوضح رئيس دار المستثمر العربي الدكتور نبيل بن محمد شلبي بأن العوائد المتوقعة من دخول التقنية الحديثة في تفاصيل الحياة العامة أو ما اصطلح عليه بــ “إنترنت الأشياء” ستتجاوز على الصعيد العالمي ما قيمته 1.1 تريليون دولار، في لعام 2025 إذ سوف يصل عدد الأشياء التي تتصل ببعضها بحوالي 25.2 مليار اتصال، كما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق عبر هذه التقنية في السوق السعودية إلى 7.2 مليار ريال، بحلول العام 2030.

وأشار شلبي في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية عبر الاتصال المرئي مساء الثلاثاء 20 ابريل 2021 بعنوان “تطبيقات إنترنت الأشياء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، إلى أن “أنترنت الأشياء” يدخل ضمن التقنيات البازغة التي تبرزها الثورة الصناعية الرابعة (التي أعقبت الثورات الصناعية الثلاث السابقة)، والتي يدخل ضمنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم المواد، والحوسبة الكمومية، وسلسلة الكتل، وغيرها من التقنيات.

واستعرض المُحاضر عددا من المجالات الاقتصادية التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجسد تقنية (إنترنت الأشياء) فيها، ومن ثم تحقيق تطور ونمو في مستوى الأداء.

وذكر منها: الصناعة، والصيانة، والنقل، والطاقة، والمياه، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والمدن والبيوت الذكية، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والضيافة والفندقة، والأشياء التي يمكن ارتداؤها من قبل الإنسان، وتطبيقات الهولوجرام، وغيرها من المجالات.

كما استعرض شلبي نماذج من الأفكار والمشروعات والشركات الناجحة في كل من المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وكيف استفاد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذه التقنية في تحقيق دخل وعائدات إضافية واعدة.

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