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ضحاياها خليجيين وعرب.. إفلاس شركة تركية كبيرة لتطوير المشاريع السكنية

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ضحاياها خليجيين وعرب.. إفلاس شركة تركية كبيرة لتطوير المشاريع السكنية

ضحاياها خليجيين وعرب.. إفلاس شركة تركية كبيرة لتطوير المشاريع السكنية
http://almnatiq.net/?p=975084
المناطق - وكالات:

قضت محكمة تركية بإعلان إفلاس شركة كبيرة تعمل في قطاع المقاولات الإنشائية والتطوير العقاري منذ أكثر من 70 عاماً.

وقالت صحيفة “حرييت” إن محكمة باكيركوي التجارية الثالثة الابتدائية قضت بإفلاس شركة “جارانتي كوزا” التي تعمل في قطاع الإنشاءات منذ عام 1948.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة التي نفذت عشرات المشاريع الكبرى، واجهت صعوبات مالية بعد مشروع يضم حوالي 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة إسنيورت غرب مدينة إسطنبول.

وبينت أنه بعد الإنتهاء من المراحل الأولى من المشروع المذكور، فشلت الشركة في إكمال المراحل الأخرى، مما استدعى رفع دعوى قضائية من قبل الآلاف من المواطنين الذين حصلوا على شقق أو وظائف من المشروع.

وكان من بين أولئك المذكورين مئات المشتريين الأجانب من دول مثل المملكة والكويت والبحرين والعراق.

وأطلق المشروع المذكور والذي يحمل اسم “كوزا بارك” في عام 2012 على أن يتم بناء ما مجموعه 2344 وحدة سكنية في 7 أبراج، وبدأت الأعمال في عام 2015، وأعلنت الشركة أنه سيتم تسليم المشروع في عام 2017، لكن الشركة فشلت في إكماله.

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