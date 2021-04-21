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أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سمح للخدمات الطبية بطبرجل

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أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سمح للخدمات الطبية بطبرجل

أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سمح للخدمات الطبية بطبرجل
http://almnatiq.net/?p=975091
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية سمح للخدمات الطبية الخيرية بمحافظة طبرجل الدكتور نايف بن مطخان الشراري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتسلم سموه تقريراً عن إنجازات وأعمال الجمعية خلال العام 2020م، حيث قدمت الجمعية العديد من الخدمات ضمن برنامجها الاستشاري المتطوع الزائر بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وقطاع صحي طبرجل تم من خلاله إجراء 166 عمليه جراحية للأطفال منها عمليات نوعية، وإجراء تصوير قلب الأطفال لأكثر من 275 طفل عن طريق استشاريين قلب الأطفال، موضحًا التقرير أن البرنامج استفاد منه أكثر من 3200 مريض في تخصصات مختلفة.

وقامت الجمعية بإبرام العديد من الشراكات مع جهات مختلفة لتحقيق أهداف الجمعية، ويجري العمل على افتتاح وقف الجمعية ومقرها (المبنى الاستشاري) وهو عباره ثلاث عيادات استشارية مجانية، وأربع عيادات أسنان، وقاعة تدريب وتعليم مستمر.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف الرئيس الفخري للجمعية بالجهود التطوعية التي تبذلها الجمعية لمساندة جهود القطاع الصحي في محافظة طبرجل تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في هذا الجانب، متمنياً لهم التوفيق.

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